Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

Делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про подальші обміни полоненими, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми домовилися про обмін і незабаром повідомимо про деталі обміну. Ми зосередилися на тих, хто отримав серйозні поранення, хто хворий. Ми зосередилися на категоріях молодих людей та інших категоріях, а також на обміні тілами загиблих", - сказав міністр під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, деталі будуть оприлюднені трохи пізніше.