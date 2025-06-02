Інтерфакс-Україна
Події
16:52 02.06.2025

Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

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Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

Делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про подальші обміни полоненими, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми домовилися про обмін і незабаром повідомимо про деталі обміну. Ми зосередилися на тих, хто отримав серйозні поранення, хто хворий. Ми зосередилися на категоріях молодих людей та інших категоріях, а також на обміні тілами загиблих", - сказав міністр під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, деталі будуть оприлюднені трохи пізніше.

Теги: #умєров #обмін_полоненими #стамбул

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