Інтерфакс-Україна
Події
15:03 02.06.2025

Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

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Під час зустрічі у Стамбулі розглянуть умови перемир'я, зустріч на рівні лідерів - МЗС Туреччини

У Стамбулі під час зустрічі делегацій України та Росії у присутності турецької сторони буде розглянуто питання умов та перспектив припинення вогню, процес обміну військовополоненими та зустріч на рівні лідерів, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Очільник МЗС Туреччини відкрив другу зустріч делегацій у палаці Чираган у Стамбулі зі вступного слова, у якому подякувати за "результативний і конструктивний підхід", продемонстрований під час першої зустрічі, що відбулася 16 травня.

"На сьогоднішній зустрічі ми маємо на меті продовжити оцінку умов та перспектив перемир'я між двома країнами. Водночас ми прагнемо просунути вперед процес обміну військовополоненими з гуманітарних міркувань. Ми також займаємося необхідною підготовкою до зустрічі лідерів", - сказав Фідан.

За його словами, Туреччина вважає регулярні зустрічі дуже важливими та очікує, щоб переговори будуть продуктивними. Крім того, Анкара вважає важливою підтримку США щодо цих переговорів.

"Головне — забезпечити сталий мир. Таким чином, це сприятиме вирішенню багатьох питань, таких як енергетична, продовольча та транспортна безпека, що виникають на світовій арені", - зазначив міністр.

Він запевнив, що Туреччина для цього готова вжити всіляких заходів, що будуть сприяти процесу.

"Дискусії, які ви тут проведете, матимуть вирішальне значення для нашої спільної долі на регіональному та глобальному рівнях…Сподіваюся, що ваші переговори принесуть добрі результати для народів України та Росії.", - додав глава МЗС.

Теги: #переговори #стамбул #фідан

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