Град і шквали очікуються подекуди в Україні ввечері та у вівторок

Град та шквали 15-20 м/сек очікуються до кінця доби 2 червня в окремих районах більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень 3 червня - у західних, північних та Вінницькій областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, крім того, у Волинській, Рівненський, Вінницькій та Житомирській областях вдень 3 червня очікуються значні дощі.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях України оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - відзначили в Укргідрометцентрі.