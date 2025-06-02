Інтерфакс-Україна
Події
14:34 02.06.2025

Град і шквали очікуються подекуди в Україні ввечері та у вівторок

1 хв читати
Град і шквали очікуються подекуди в Україні ввечері та у вівторок

Град та шквали 15-20 м/сек очікуються до кінця доби 2 червня в окремих районах більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень 3 червня - у західних, північних та Вінницькій областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, крім того, у Волинській, Рівненський, Вінницькій та Житомирській областях вдень 3 червня очікуються значні дощі.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях України оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - відзначили в Укргідрометцентрі.

Теги: #шквали #погода #град

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 01.06.2025
Короткочасні дощі, місцями грози очікуються у понеділок у ряді областей України

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються у понеділок у ряді областей України

15:09 24.05.2025
Штормове попередження оголошене на понеділок у 6 областях України через грози, град та шквали

Штормове попередження оголошене на понеділок у 6 областях України через грози, град та шквали

13:51 24.05.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у більшості областей пройдуть дощі, місцями град і шквали

Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у більшості областей пройдуть дощі, місцями град і шквали

13:35 22.05.2025
У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

15:12 21.05.2025
У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

11:02 21.05.2025
Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

04:35 23.02.2025
На Покровському напрямку Сили оборони знищили дронами замаскований російський «Град"

На Покровському напрямку Сили оборони знищили дронами замаскований російський «Град"

14:31 09.01.2025
Укргідрометцентр попереджає про шквальний вітер на Закарпатті та в Карпатах

Укргідрометцентр попереджає про шквальний вітер на Закарпатті та в Карпатах

12:06 22.08.2024
У Києві в четвер очікується гроза, місцями шквали

У Києві в четвер очікується гроза, місцями шквали

14:10 13.07.2024
Укргідрометцентр попередив про грози в Житомирській та західних областях України в неділю вдень

Укргідрометцентр попередив про грози в Житомирській та західних областях України в неділю вдень

ВАЖЛИВЕ

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у cаміті

ОСТАННЄ

Друга зустріч делегацій України та РФ розпочалася у палаці Чираган у Стамбулі

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

У Парижі за останню добу затримали близько 80 осіб через заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

У палаці Чираган у Стамбулі невдовзі розпочнеться друга зустріч делегацій України та РФ

З ТОТ врятовано українських юнака та юначку – Єрмак

KSE відкрив новий кампус в Оболонському районі Києва

Не менше 7 бомбардувальників були знищені лише на аеродромі "Бєлая" в РФ в неділю

"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

Міносвіти запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей за кордоном

Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА