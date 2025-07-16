Інтерфакс-Україна
Події
11:38 16.07.2025

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

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Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

У найближчі години та до кінця доби гроза, місцями з градом та шквалами вітру до 20 м/с очікується у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 16 липня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #попередження #град #гроза

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