Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

У найближчі години та до кінця доби гроза, місцями з градом та шквалами вітру до 20 м/с очікується у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 16 липня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.