Град та шквали можуть ускладнити роботу комунальних підприємств та транспорту у п'ятницю

Грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються 4 липня вдень у західних, північних та Вінницькій областях, вони можуть спричинити проблеми в енергопостачанні, ускладнити роботу будівельників та транспорту.

Як повідомляє Укргідрометцентр, через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - відзначають в Укргідрометцентрі.