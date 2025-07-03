Інтерфакс-Україна
Події
13:40 03.07.2025

Град та шквали можуть ускладнити роботу комунальних підприємств та транспорту у п'ятницю

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Град та шквали можуть ускладнити роботу комунальних підприємств та транспорту у п'ятницю

Грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються 4 липня вдень у західних, північних та Вінницькій областях, вони можуть спричинити проблеми в енергопостачанні, ускладнити роботу будівельників та транспорту.

Як повідомляє Укргідрометцентр, через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - відзначають в Укргідрометцентрі.

Теги: #град #шквали

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