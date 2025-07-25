Інтерфакс-Україна
Події
15:18 25.07.2025

Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом на північному сході України у суботу

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Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом на північному сході України у суботу

Укргідрометцентр попереджає про грози, подекуди з градом і шквалами, які накриють північно-східну частину країни у суботу, 26 липня 2025р.

"26 липня у північно-східній частині грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #град #грози #укргідрометцентр

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