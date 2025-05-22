Інтерфакс-Україна
Події
13:35 22.05.2025

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

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У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Грози, місцями град та шквальний вітер очікуються у п'ятницю, 23 травня, у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укргідрометцентрі.

"23 травня вдень у більшості західних, Вінницькій і Житомирській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #шквали #грози #негода

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