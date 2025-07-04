Ускладнення роботи транспорту та комунальних підприємств очікується у суботу через грози та шквали

Грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються в суботу вночі у північних, Харківській та більшості центральних областей, вдень на південному сході та сході.

Як повідомляє Укргідрометцентр, через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях буде оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.