13:10 04.07.2025
Ускладнення роботи транспорту та комунальних підприємств очікується у суботу через грози та шквали
Грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с очікуються в суботу вночі у північних, Харківській та більшості центральних областей, вдень на південному сході та сході.
Як повідомляє Укргідрометцентр, через небезпечні метеорологічні явища у відповідних областях буде оголошений I рівень небезпечності (жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.