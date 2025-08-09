Інтерфакс-Україна
Події
13:24 09.08.2025

Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

Фото: Los Solomas

 Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту в низці областей України в неділю вдень.

"10 серпня вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - повідомляє Укргідрометцентр.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних регіонах оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

