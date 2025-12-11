Дощі з мокрим снігом очікуються в Україні у п'ятницю, в суботу вдарять морози

Помірний дощ очікується в ніч на 12 грудня у південній частині, східних та більшості центральних областей України, на сході країни з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень на південному сході країни, місцями у західних та північних областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

На Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на півдні країни до 12°; у східних областях та в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Києві 12 грудня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 12 грудня найвища температура була +9,5°С в 1965р., найнижча -22,6°С в 1927р.

В ніч на суботу, 13 грудня, у більшості областей України, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом. Вдень без опадів.

На Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, північний 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Очікується зниження температури: протягом доби на північному сході та сході країни 1-6° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, на заході та крайньому півдні країни 1-6° тепла.

В Києві 13 грудня вночі місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Зниження температури протягом доби до 0-2° морозу.