13:10 14.12.2025

Невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця очікуються на значній території Україні у понеділок

У понеділок, 15 грудня, на значній території Україні очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах ожеледиця; на заході та південному заході країни без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на сході та північному сході вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 15 грудня невеликий мокрий сніг, вдень з дощем; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 15 грудня найвища температура вдень була  9,4° в 1950р., найнижча вночі  -20,1° в 1921р.

16 грудня в Українібез опадів, лише вночі на Лівобережжі невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

В Україні вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 16 грудня такожбез опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр

