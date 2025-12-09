Інтерфакс-Україна
12:59 09.12.2025

В Україну приходять дощі, на сході та північному сході – дощі з мокрим снігом

В Україні у середу, 10 грудня вночі в більшості областей, вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов'ї місцями туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; на сході та північному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у середу вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2° в 1944р., найнижча вночі -18,4° в 1899р.

У четвер, 11 грудня в Україні у північних, вдень і в центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у південних, східних, центральних областях, на Закарпатті та Прикарпатті туман.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на Прикарпатті до 11°; на сході та північному сході країни протягом доби 0-5° тепла.

У Києві у четвер невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

