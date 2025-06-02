Інтерфакс-Україна
Події
12:57 02.06.2025

Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани

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Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани
Фото: ГУР МО

Двоє ветеранів спецпідрозділів Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Іван Тарн та Олександр Дашко, які мають ампутації, підкорили Гімалаї у межах благодійного проєкту Limitless ("Без Меж").

Як повідомляє пресслужба ГУР в понеділок, у горах бійців супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Поздній. Сходження на гору лягло в основу фільму "Еверест без меж", прем'єра якого відбулася 31 травня.

При цьому участь у проєкті стала серйозним викликом для ветеранів. "Багато хто не вірив у цей проєкт і в мене, бо в мене дуже велика ампутація. Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали, мовляв туди люди навіть з двома ногами не піднімаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш, не лізь. Тож мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями, вони повинні побачити, що життя після ампутації є", ― наголосив Дашко.

"Це була нагода показати суспільству: якщо ми змогли — уявіть, що роблять хлопці на фронті щодня", - відзначив Тарн.

В ГУР наголосили, що мета проєкту ― привернути увагу до проблем бійців, які мають ампутації, та зібрати 3 млн грн на боротьбу з фантомними болями у них. Проєкт Limitless за підтримки ГУР реалізують спільно з реабілітаційним центром Unbroken Ukraine. Збір коштів на реабілітацію українських захисників проводиться за посиланням https://send.monobank.ua/jar/4quiQcktYe.

Теги: #фільм #ветерани #еверест #гур_мо

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