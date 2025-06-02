Інтерфакс-Україна
Події
12:33 02.06.2025

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

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РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують
Фото: 152 ОЄБр

Площа контролю російських окупантів над північною частиною Сумського району зросла до 120,4 кв км, ще 57,22 кв км позначене, як територія невизначеного контролю (тзв "сіра зона"), повідомляється на мапах OSINT-проєкту DeepState.

У неділю проєкт повідомив про російську окупацію села Володимирівка Сумського району, після чого обриси зони ворожого контролю набули поточного виду. Ще 3,11 кв км окуповано противником на сході Сумського району в районі с.Олександрія на схід від Миропілля.

Натомість у Курській області ЗСУ контролюють 5,54 кв км в районі села Горналь (на схід від Сум) і 11,35 кв км в районі селища Тьоткіно (на північний захід від Сум). "Сірі зони" на відповідних плацдармах значно більші та мають площу 23,34 кв км і 9,48 кв км відповідно.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні наводить мапу, на якій просування російських окупантів дещо скромніше, але с.Володимирівка і сусіднє с.Костянтинівка показані як окуповані ворогом. "Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.

Заяви російських окупантів про взяття села Олексіївка на просування до околиць Миропілля оцілюються ISW як непідтверджені. Олексіївка і на мапах ISW, і DeepState зафарбована кольором зони невизначеного контролю. Околиці Миропілля обидва ресурси позначають під українським контролем.

Також ISW повідомляє, що ЗСУ продовжують контролювати частини Білгородської області РФ в районі с.Демидівка. Площі плацдармів не уточнюються.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України на своїх мапах до оперативної інформації про російське вторгнення станом на 8:00 вівторка не підтверджує сталий контроль РФ над українськими територіями на півночі Сумського району, лише повідомляє про шість напрямків транскордонних ударів з території РФ в напрямку сіл Басівка, Біловоди та Олексіївка Сумської області.

Також, за даними Генштабу, ЗСУ контролюють суттєві території на території Курської області РФ в районі селища Гуєво, які DeepState та ISW здебільшого позначають як "сіру зону".

 

Теги: #окуповані_території #генштаб #deepstate #сумська_область #isw

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