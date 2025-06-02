У Стамбулі Кислиця та Бевз узгодили позиції з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії напередодні перемовин

У Стамбулі перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.

Як повідомив речник Міністерства закордонних України Георгій Тихий у соцмережі Х, сторони узгодили позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі між українською та російською делегаціями.

"Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детальніше розглянули пункти порядку денного, серед яких зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зміцнення довіри", - йдеться в повідомленні.