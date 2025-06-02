Офіцери Служби освітньої безпеки вже працюють у понад 1,6 тис. шкіл України

Офіцери Служби освітньої безпеки (СОБ) вже працюють у більш ніж 1,6 тис. шкіл України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Таких офіцерів ми маємо уже в понад 1,6 шкіл… Плани на наступний рік - це до 3 тис. шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участю особи, яка відповідає за безпеку фізично і перебуває в цьому просторі", - сказала заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова на пресбрифінгу в понеділок в Києві.

Як повідомлялося, на початку 2024 року Міністерство внутрішніх справ провело опитування, у якому взяли участь понад 350 тис. батьків, з яких 70% підтримали ідею щодо присутності в школах офіцерів Служби освітньої безпеки, а більш ніж половина опитаних висловилися за фізичну присутність у школі працівника поліції.