Окупанти 37 разів обстріляли Чернігівську область за добу, у Прилуцькому районі влучання в підприємство

Фото: ДСНС

Російські окупанти 37 разів обстріляли Чернігівську область за минулу добу, зафіксовано 113 вибухів у чотирьох з п'яти районів області, повідомляє видання "Час Чернігівський" станом на 8:00 понеділка з посиланням на департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації.

"Під обстрілом 17 населених пунктів у 6-и громадах… Про постраждалих серед місцевого населення та пошкодження іншої цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться в повідомленні.

За даними обладміністрації, зафіксовані влучання ворожих безпілотників (зокрема, "Гераней-2") у господарську споруду, будинку старостату одного з сіл, нежитлові будинки.

"У Прилуцькому районі кілька "Гераней" влучили в одне із місцевих підприємств. Також ворог атакував Чернігівський район - у двох місцях пожежі після влучання "Гераней", - повідомляється у зведенні.

Як повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, у вівторок зранку ворог завдав удару по одному з підприємств області. "Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта. Зусиллями вогнеборців займання було локалізовано на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДСНС не уточнюють, про яке підприємство йдеться і в якому районі воно розташоване.