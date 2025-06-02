Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини, пошкоджені медзаклад і пожежна частина

Фото: ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровщини троє чоловіків отримали поранення внаслідок російських обстрілів, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БПЛА. Під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада", - написав він.

Постраждали троє чоловіків 68, 51 та 72 років. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені медзаклад, пожежна частина, магазин. Зачепило лінію електропередач.

"Вночі російська армія завдала удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття, в якому перебували рятувальники", - ідеться в повідомленні ДСНС.

Постраждали двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих в укритті і чекали медиків.

По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги росіяни завдали повторного удару. Травмований водій карети швидкої допомоги. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування.

Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу.