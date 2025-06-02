Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 139 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 2 танка, 7 бронемашини, 48 артсистем, 256 БПЛА, а також 139 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 989700 (+1140) осіб, танків ‒ 10874 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од, артилерійських систем – 28575 (+48) од, РСЗВ – 1401 (+0) од, засоби ППО ‒ 1175 (+2) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256), крилаті ракети ‒ 3271 (+3), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од, спеціальна техніка ‒ 3905 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.