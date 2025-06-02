Інтерфакс-Україна
Події
07:25 02.06.2025

Ворог ударив ракетою по Запоріжжю, загинули 5 людей, 9 постраждали - Федоров

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Ворог ударив ракетою по Запоріжжю, загинули 5 людей, 9 постраждали - Федоров

Російські війська вдарили по Запоріжжю ракетою, також обстрілювали Запорізьку область, внаслідок чого загинули 5 людей, 9 постраждали, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"5 людей загинули, 9 - дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог наніс 1 ракетний удар по Запоріжжю", - написав він в телеграмі.

За його словами, ворог здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані, а 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське, а 223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #обстріли

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