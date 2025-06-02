2 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1195 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1195 RUSSIAN AGRESSION

2 червня відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки, Міжнародний день повій.

В Італії - День проголошення Італійської Республіки, в Таїланді – День ананасу, в Ірландії – День червневого вихідного, в Австралії - День західної Австралії.

Православна церква вшановує пам'ять святого Никифора.

Юдеї святкують Шавуот.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки

Традиція зародилася у 2016 році. На сьогодні масовий рух охоплює понад 45 країн. Його мета – забезпечити медичну та психологічну підтримку людям, які страждають від булімії, анорексії, нападів переїдання. У цей день проводяться зустрічі з медиками та психологами, що мають на меті розширення глобальної обізнаності про харчові розлади як захворювання, які уражають людей різної статі, національності, віросповідання та віку. Небезпека розладів полягає у тому, що вони призводять до соматичних захворювань – від проблем з травною системою до інфаркту та інсульту.

Організатори запрошують приєднатися до новаторського глобального руху, щоб об’єднати активістів по всьому світу, розвіяти міфи про розлади харчової поведінки та надихнути на зміни

За статистикою, у розвинених країнах нині діагностується анорексія у 4% та булімія – у 2% населення. На психогенне переїдання страждає 2% жінок. Анорексія – третє за поширеністю захворювання серед дівчат-підлітків. Близько 13% жінок старше 50 років страждають від РХП.

Міжнародний день повій

Міжнародний день повій відзначається щорічно 2 червня.

50 років тому, у 1975 році, відбулась історична демонстрація секс-працівників у Ліоні (Франція). Секс-працівники об’єднались, щоб протестувати проти насильства та дискримінації з боку поліції, вимагаючи дотримання своїх прав. Міжнародний день повій спрямований на підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються працівники секс-бізнесу в усьому світі, і захист їхніх прав.

Основними цілями його проведення є заклик до легалізації, освіти, дій, щоб подолати бар’єри та підвищити визнання галузі. Знищуючи стигматизацію, пов’язану з секс-бізнесом, і висвітлюючи такі проблеми, як криміналізація, відсутність доступу до охорони здоров’я, торгівля людьми та насильство, Міжнародний день повій спрямований на покращення умов праці осіб, залучених до секс-бізнесу. Кінцева мета полягає в тому, щоб надати людям, які працюють у цій сфері, належне представництво та підтримку, а також підвищити розуміння громадськістю того, що означає бути секс-працівником.

День проголошення Італійської Республіки

День проголошення Італійської Республіки відзначають 2 червня. Саме у цей день у 1946 році жителі Італії прийняли історичне рішення про зміну правління у державі з монархії на республіку.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Юстина Григоровича Пігуляка (1845-1919), українського художника-портретиста, громадського діяча. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за даними ЦДАМЛМ України; за іншими даними народився 01.11.1845 р.;

100 років від дня народження Ігоря Михайловича Стаханова (1925-2008), українського графіка, педагога.

Ще в цей день:

1851 - Штат Мен (США) першим ввів на своїй території "сухий закон".

1857 - Джеймс Ґіббс з Вірджинії запатентував однониткову стіжкову швацьку машинку;

1859 - На острові Хонсю (Японія) засновано місто Йокогама;

1896 - Італієць Ґульєльмо Марконі запатентував радіо;

1918 - Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні;

1924 - Американський Конгрес надав громадянство усім американським індіанцям;

1953 - Коронація Єлизавети ІІ, королеви Великої Британії;

1996 - Україна офіційно втратила статус ядерної держави;

2010 - Депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроєкт про визнання Голодомору 1932—1933 рр. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

Церковне свято:

У православному календарі – святого Никифора

Святий Никифор народився у 40-их роках XVI століття у Греції. Тривалий час жив в Італії, де навчався, а потім сам викладав у грецькій школі міста Падуя. Близько семи років він займав посаду проповідника у грецькій церкві святого Марка у Венеції.

Наприкінці 80-х років XVI століття майбутній Екзарх повернувся на батьківщину та посів чільне місце при дворі Вселенського Патріарха. Він був рукоположений у сан диякона, а згодом піднесений до протодиякона. У 1588-1590 роках, під час подорожі Патріарха Ієремії на Русь, Никифор виконував обов’язки Місцеблюстителя Патріаршого престолу. Після повернення Патріарха у 1592 році (лише за чотири роки до укладення Берестейської унії) його призначили Екзархом Молдови та Речі Посполитої.

Екзарх Никифор фактично визначив хід і рішення Православного Собору у Бресті, спочатку вивівши його учасників із стану розгубленості, викликаної діями єпископів-зрадників, а потім, без перевищення своїх повноважень, зумів провадити справу так, що рішення уніатського собору були позбавлені будь-якого канонічного підґрунтя.

Шавуот (юд.)

Шавуот — свято в юдаїзмі що відзначається 6 сівана за еврейським календарем, на 50 день омеру. Початково одне з паломницьких свят пов'язане зі збором нового врожаю. З II ст. до н.е. асоціюється з даруванням євреям Тори на горі Синай при виході з Єгипту.

Іменини: Никифор, Єразм, Маркіян, Варфоломій, Олексій.