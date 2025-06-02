Кароль Навроцький раптово вийшов уперед на президентських виборах у Польщі

У другому турі президентських виборів у Польщі кандидат Кароль Навроцький вийшов уперед, отримавши 50,7% голосів, а його опонент Рафал Тшасковський - 49,3%, свідчать результати пізнього опитування, передає Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що різниця між кандидатами становить 1,4 відсоткового пункту, тоді як статистична похибка цього опитування - 1 пункт. Водночас дані попереднього exit poll, оприлюдненого після закриття дільниць, показували перевагу Тшасковського - 50,3% проти 49,7% у Навроцького.

Явка виборців, за даними late poll, склала 71,7% - трохи менше, ніж у даних exit poll (72,8%). Проте це може стати найвищою явкою на президентських виборах у Польщі за останні три десятиліття.

Опитування late poll базується на результатах із 50% випадково обраних виборчих дільниць, де Ipsos проводив своє дослідження. Очікується, що вночі буде оприлюднене оновлене опитування на основі 90% дільниць - його опублікують близько 1:00. Похибка у фінальній оцінці становитиме лише 0,5 процентного пункту.

Джерело: https://wyborcza.pl/relacje/14,126862,31986860.html#s=S.MT-K.C-B.1-L.1.duzy