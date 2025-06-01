Інтерфакс-Україна
Події
23:44 01.06.2025

Окупанти втратили 285 військових на покровському напрямку - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку у неділю 285 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 47 раз, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 140 окупантів на даному напрямку; знищили БТР, 13 автомобілів, дев’ять мотоциклів, 31 БпЛА, два засоби РЕБ, станцію візуального спостереження Муром-М, шість укриттів для особового складу; також пошкоджено міномет противника", - сказано в повідомленні.

Загалом на напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zggD1CT2izjKQnE1GQJjeZf67esmKLNcr6PDen2T5iC9jiTXKLv6xrDztmQcyNQ3l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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