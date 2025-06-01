Уже з'явився текст мирних пропозицій від України для угоди з РФ

Уже з'явився текст мирних пропозицій, які українська делегація планує представити російській стороні на мирних переговорах у понеділок, передає агентство Reuters.

Повідомляється, що запропонована дорожня карта починається з повного припинення вогню терміном щонайменше 30 днів, за яким відбудеться повернення всіх полонених, яких утримує кожна зі сторін, і українських дітей, вивезених на територію, контрольовану Росією, а потім - зустріч президента України Володимира Зеленського з російським колегою Володимиром Путіним.

Згідно з цим планом, Москва і Київ - за участю США і Європи - працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони зможуть дійти згоди про повне припинення війни.

Як повідомляється, рамкові українські умови мирної угоди, викладені в документі, значною мірою збігаються з умовами, раніше висунутими Києвом.

До них належать відсутність обмежень на військову міць України після укладення мирної угоди, відсутність міжнародного визнання суверенітету Росії над частинами України, захопленими російськими військами, і репарації для України.

У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію.