Інтерфакс-Україна
Події
18:48 01.06.2025

Окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину в неділю, є пошкодження інфраструктури - Лисак

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Окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину в неділю, є пошкодження інфраструктури - Лисак

Російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Під прицілом ворожої зброї були два райони Дніпропетровщини", - повідомив він в телеграмі.

Зокрема, по Самарівському російська армія завдала ракетного удару, по Нікопольщині застосовувала артилерію і дрони. Потерпали районний центр, Мирівська та Марганецька громади. 

У результаті обстрілів пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус.

В області триває повітряна тривога.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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