Окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину в неділю, є пошкодження інфраструктури - Лисак

Російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Під прицілом ворожої зброї були два райони Дніпропетровщини", - повідомив він в телеграмі.

Зокрема, по Самарівському російська армія завдала ракетного удару, по Нікопольщині застосовувала артилерію і дрони. Потерпали районний центр, Мирівська та Марганецька громади.

У результаті обстрілів пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус.

В області триває повітряна тривога.