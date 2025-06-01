18:48 01.06.2025
Окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину в неділю, є пошкодження інфраструктури - Лисак
Російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
"Під прицілом ворожої зброї були два райони Дніпропетровщини", - повідомив він в телеграмі.
Зокрема, по Самарівському російська армія завдала ракетного удару, по Нікопольщині застосовувала артилерію і дрони. Потерпали районний центр, Мирівська та Марганецька громади.
У результаті обстрілів пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус.
В області триває повітряна тривога.