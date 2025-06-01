Інтерфакс-Україна
Події
17:48 01.06.2025

Міністр оборони Ізраїлю наказав військам діяти в секторі Газа без урахування ситуації з переговорами про перемир'я в анклаві

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Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що віддав розпорядження Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжувати боротьбу з угрупуванням ХАМАС у секторі Гази незалежно від стану переговорного процесу щодо припинення вогню в анклаві.

"Я проінструктував ЦАХАЛ, щоб вона продовжила діяти в Газі проти всіх цілей, незважаючи на будь-які переговори. Або ХАМАС звільнить заручників, або її буде знищено", - цитують західні ЗМІ витяги із заяви міністра.

ЦАХАЛ відзвітувала про знищення ще однієї балістичної ракети, запущеної з Ємену по Ізраїлю. Перед тим, як її збили, у центральному Ізраїлі, в районі Єрусалима, у кількох поселеннях на Західному березі річки Йордан спрацювали сирени повітряної тривоги. Жителів попередили про ракетну небезпеку за допомогою повідомлень, надісланих на мобільні телефони.

The Times of Israel нагадує, що з 18 березня, коли ЦАХАЛ поновила удари по ХАМАС у секторі Газа, хусити випустили по Ізраїлю 43 балістичні ракети і щонайменше 10 БПЛА.

У суботу ввечері в канцелярії ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху заявили, що Ізраїль продовжуватиме військову операцію в секторі Гази, оскільки не вважає розумними висунуті ХАМАС умови для перемир'я.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що сформульовані ХАМАС умови для 60-денного перемир'я з Ізраїлем у секторі Газа - неприйнятні.

Наразі ЦАХАЛ проводить чергову масштабну сухопутну операцію проти палестинських воєнізованих угруповань. Ізраїльська влада попереджала, що мета військових - повністю зайняти сектор Газа, якщо не вдасться домовитися про врегулювання конфлікту.

Теги: #ізраїль #хамас

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