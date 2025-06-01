Інтерфакс-Україна
Події
14:53 01.06.2025

СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ - джерело

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СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ - джерело

СБУ "відпрацювала" у неділю , 1 червня, відразу по 4 військових аеродромах РФ.

Як повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна", наразі літаки палають на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". "Завдяки Малюку (голова СБУ Василь Малюк –ІФ-У) в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація"", - сказав співрозмовник агентства.

Про атаки на "Бєлую" та "Оленью" вже повідомлялося.

Крім того, за повідомленням росЗМІ, на аеродромі "Дягілєво" в Рязані пролунало 7 вибухів.

Теги: #аеродроми #сбу

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