Інтерфакс-Україна
Події
11:11 06.06.2025

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

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Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України напередодні масованого ворожого обстрілу уразили аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілєво у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілєво здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті. Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються.

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються.

Окрім того, Сили оборони України атакували низку важливих об’єктів ворога на території РФ та тимчасово окупованих районах України. Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.

До бойової роботи були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Удари по військовій інфраструктурі триватимуть до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Теги: #генштаб_зсу #аеродроми #рф #ураження

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