Інтерфакс-Україна
Події
14:45 01.06.2025

Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

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Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

У ніч на 1 червня (із 19.30 31 травня) противник атакував 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385 засобів нападу противника, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях, повідомляють Повітряні силі.

Атакували "472-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; 3-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – рф; 4-ма крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К", йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 13.30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 — збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Теги: #повітряні_сили #ракета #бпла

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