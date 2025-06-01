Інтерфакс-Україна
Події
08:16 01.06.2025

Впродовж доби зафіксовано 166 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 166 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, а також 79 авіаударів, скинувши 169 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6128 обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3055 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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