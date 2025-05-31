Інтерфакс-Україна
Події
23:49 31.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

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З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники сьогодні завдали 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби, залучили для уражень 1423 дрони-камікадзе та здійснили 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, сім з яких станом на 22:00 суботи ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25001

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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