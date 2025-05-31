З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники сьогодні завдали 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби, залучили для уражень 1423 дрони-камікадзе та здійснили 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, сім з яких станом на 22:00 суботи ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25001