Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

Фото: ДСНС Харківщини

Кількість постраждалих внаслідок ранкових російських ударів керованими авіабомбами по Васищеву і Безлюдівці Харківського району за оновленими даними збільшилася до семи осіб, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"У сел. Васищеве в результаті обстрілів сталися часткові руйнації та пошкодження адміністративної і складської будівлі на території приватного підприємства. Крім того, горіло сміття на території об'єкту та трава за його межами. У сел. Безлюдівка внаслідок удару сталися часткові руйнації та пошкодження приватних житлових будинків", - зазначається у повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також відділення місцевої пожежної команди Васищева.