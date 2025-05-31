Інтерфакс-Україна
Події
15:09 31.05.2025

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

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Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи
Фото: ДСНС Харківщини

Кількість постраждалих внаслідок ранкових російських ударів керованими авіабомбами по Васищеву і Безлюдівці Харківського району за оновленими даними збільшилася до семи осіб, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

"У сел. Васищеве в результаті обстрілів сталися часткові руйнації та пошкодження адміністративної і складської будівлі на території приватного підприємства. Крім того, горіло сміття на території об'єкту та трава за його межами. У сел. Безлюдівка внаслідок удару сталися часткові руйнації та пошкодження приватних житлових будинків", - зазначається у повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також відділення місцевої пожежної команди Васищева.

Теги: #каби #харківська_область

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