На фронті за добу сталося 191 боєзіткнення, найбільше на покровському і курському напрямку

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На фронті минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими окупантами, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, в п'ятницю росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, та 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб.

Крім того, ворог здійснив 6071 обстріл, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3767 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Білий Колодязь, Старовірівка Харківської області; Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Мала Токмачка, Зелене Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по семи районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шістьох пунктах управління, 16 артилерійських засобах та ще по одному іншому важливому об’єкту росіян.

На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні позиції у районах Стариці, Вовчанська та Кам’янки.

На куп’янському напрямку сталися 11 російських атак. Оборонці України відбивали штурмові дії у районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в оборону у районах Греківки, Копанок, Рідкодуба, Зеленої Долини, Торського та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На сіверському напрямку Сили оборони зупинили 11 російських атак у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку загарбники двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

На покровському напрямку захисники України зупинили 47 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

На новопавлівському напрямку російські війська здійснили 25 атак у районах Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Шевченка, Новополя, Вільного Поля, Новосілки, Зеленого Поля та в напрямку Комара.

На гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не було.

На оріхівському напрямку російські війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

На придніпровському напрямку оборонці України успішно зупинили чотири ворожі атаки.

На волинському і поліському напрямках ознак формування російських наступальних угруповань не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на курському напрямку. Минулої доби сталося 34 боєзіткнення, росіяни завдали 14 авіаударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, і здійснили 245 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивної системи залпового вогню.