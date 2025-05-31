РФ готує нові обстріли України стратегічною авіацією - РНБО

Існують ознаки підготовки Росією нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Зараз є ознаки підготовки росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. І все це - традиційна для москви методика, ще з часів Мінська. Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жесткая оплеуха" путіну", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Володимиром Путіним та нічними ударами по Україні та назвав його, а також президента Володимира Зеленського "впертими".

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9336