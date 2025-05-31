Трамп збереже за США командування силами НАТО в Європі

Президент США Дональд Трамп залишить за американським військовим посадовцем ключову роль верховного головнокомандувача Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, повідомляє Reuters.

Як зазначається, Трамп особисто повідомив генеральному секретареві НАТО Марку Рютте під час приватного спілкування, що новим командувачем НАТО в Європі стане генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Наразі він обіймає посаду директора з операцій в Об’єднаному штабі Збройних сил США. Гринкевич має змінити генерала армії Крістофера Каволі, який перебуває на посаді верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі з 2022 року. Зокрема, Каволі, координував американську військову допомогу Києву на мільярди доларів під час повномасштабного російського вторгнення.

Цю посаду традиційно обіймає американський генерал від моменту створення Альянсу після Другої світової війни.

Зазначається, що рішення Трампа зберегти американське командування в НАТО заспокоїть як європейських союзників, так і частину його однопартійців-республіканців, які раніше висловлювали занепокоєння жорсткою риторикою Вашингтона щодо Європи та скепсисом щодо війни в Україні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/americas-next-top-general-europe-will-also-lead-nato-officials-say-2025-05-30/