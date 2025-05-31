ВАКС закликав ДБР діяти виключно у межах, передбачених законодавством

У Вищому антикорупційному суді закликали Державне бюро розслідувань (ДБР) діяти виключно у межах та спосіб, що передбачені чинним законодавством, повідомила пресслужба ВАКС.

"Сьогодні на офіційній вебсторінці Державного бюро розслідувань опубліковано твердження щодо судді Вищого антикорупційного суду, яке за своїм змістом є спробою дискредитації та розцінюється як форма тиску на суд. Закликаємо ДБР утриматися від необґрунтованих публічних тверджень та діяти виключно у межах та спосіб, що передбачені чинним законодавством", - поінформували у пресслужбі.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова після ухвалення Печерським районним судом Києва рішення про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання, повідомляє пресслужба ДБР.

3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".

У жовтні 2018 року ЗМІ повідомляли, що прокуратура Австрії підозрює Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів. В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. У грудні суд відправив Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1002304535350985&id=100067143425286&rdid=0nR4TUl9cdFEaRO4#