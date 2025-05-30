Стефанчук обговорив з сенаторами США військову підтримку України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив з сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем військову підтримку України.

"Це була змістовна розмова про ключові напрями нашої співпраці зі Сполученими Штатами:подальшу військову підтримку та зміцнення обороноздатності України; санкційний тиск на росію та її союзників; запуск Інвестиційного фонду реконструкції; розвиток оборонно-промислового партнерства; роль Конгресу США у зміцненні нашого шляху до перемоги", - написав Стефанчук у п'ятницю у фейсбуці після зустрічі з сенаторами.

За словами Стефанчука, він подякував сенаторам за тверду позицію, двопартійну підтримку та конкретні дії в Конгресі.

Джерело:https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0ZG1hbKtChk4c5imASwHi2Tu6EBKz3KxJTtNEo3bY4xpAW9MXafhyu6tfCjdtkTV2l