Інтерфакс-Україна
Події
18:24 30.05.2025

Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес

2 хв читати
Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України і Андрій Сибіга засудив заяви РФ у Раді Безпеки ООН про готовність "продовжувати та посилювати військову діяльність стільки, скільки це буде необхідно".

"Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, "це ляпас Росії всім, хто виступає за мир", і не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим.

"Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - закликав міністр.

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив у Раді Безпеки, що Росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також озвучив вимогу Кремля, щоб на час перемир'я країни Заходу припинили постачання озброєнь Києву, а Україна - зупинила мобілізацію.

Небензя заявив, що росіяни "своїх співвітчизників, російських людей, у біді не кинуть. І якщо буде потрібно, будуть воювати заради цього стільки, скільки потрібно". "І жодних загроз на наших кордонах, жодного антиросійського неонацистського утворення в зоні нашого сусідства ми більше не допустимо. Тепер справа за тими, хто стояв за антиросійським проєктом в Україні. Чи усвідомили ви свої помилки і безперспективність перемогти та ізолювати Росію? Якщо вами рухає виключно русофобія, то нам, мабуть, нема про що з вами говорити", - заявив Небензя.

Теги: #сибіга #рада_безпеки_оон #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 30.05.2025
Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

Україна готова до діалогу з Росією, але вимагає чітких і зважених пропозицій – Єрмак

16:52 30.05.2025
В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

15:38 30.05.2025
Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

12:23 30.05.2025
Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

12:15 30.05.2025
Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

09:19 30.05.2025
Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

17:35 29.05.2025
Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

23:53 28.05.2025
Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

22:19 28.05.2025
Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

18:02 28.05.2025
Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності

Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності

ВАЖЛИВЕ

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

ОСТАННЄ

Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

Генсек НАТО Рютте візьме участь у Вільнюському саміті; передбачається участь Зеленського

Фідан припустив проведення зустрічі лідерів України, РФ, США у Туреччині під егідою Ердогана

Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА