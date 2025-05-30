Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес

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Міністр закордонних справ України і Андрій Сибіга засудив заяви РФ у Раді Безпеки ООН про готовність "продовжувати та посилювати військову діяльність стільки, скільки це буде необхідно".

"Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику", - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, "це ляпас Росії всім, хто виступає за мир", і не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим.

"Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - закликав міністр.

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив у Раді Безпеки, що Росія готова продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також озвучив вимогу Кремля, щоб на час перемир'я країни Заходу припинили постачання озброєнь Києву, а Україна - зупинила мобілізацію.

Небензя заявив, що росіяни "своїх співвітчизників, російських людей, у біді не кинуть. І якщо буде потрібно, будуть воювати заради цього стільки, скільки потрібно". "І жодних загроз на наших кордонах, жодного антиросійського неонацистського утворення в зоні нашого сусідства ми більше не допустимо. Тепер справа за тими, хто стояв за антиросійським проєктом в Україні. Чи усвідомили ви свої помилки і безперспективність перемогти та ізолювати Росію? Якщо вами рухає виключно русофобія, то нам, мабуть, нема про що з вами говорити", - заявив Небензя.