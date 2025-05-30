Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури України.

"Історична знахідка була виявлена під час будівельних робіт у березні 2024 року на вулиці Івана Мазепи, 3-В у Києві. Тоді забудовник самовільно демонтував частину будівлі інженерних служб Київської фортеці 1853 року, але виявилося, що вона була зведена на більш давній будові — залишках фундаментів підземних приміщень садиби Розумовського, датованих 1780-ми роками", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що після виявлення їх дослідив археолог Тимур Бобровський, а Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) включив фундаменти палацу до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

"Відтепер фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського отримали статус пам’ятки одразу в трьох категоріях — історія, археологія та архітектура. Це забезпечує комплексний державний захист, включно зі збереженням автентичних стін історичної споруди, а також заборону будь-якого будівництва на цьому місці", - підкреслили у відомстві.