Інтерфакс-Україна
Події
16:40 30.05.2025

Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

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Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури України.

"Історична знахідка була виявлена під час будівельних робіт у березні 2024 року на вулиці Івана Мазепи, 3-В у Києві. Тоді забудовник самовільно демонтував частину будівлі інженерних служб Київської фортеці 1853 року, але виявилося, що вона була зведена на більш давній будові — залишках фундаментів підземних приміщень садиби Розумовського, датованих 1780-ми роками", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що після виявлення їх дослідив археолог Тимур Бобровський, а Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) включив фундаменти палацу до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

"Відтепер фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського отримали статус пам’ятки одразу в трьох категоріях — історія, археологія та архітектура. Це забезпечує комплексний державний захист, включно зі збереженням автентичних стін історичної споруди, а також заборону будь-якого будівництва на цьому місці", - підкреслили у відомстві.

Теги: #палац_розумовського #мінкультури

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