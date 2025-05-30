Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

Кабінет Міністрів призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики України, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в телеграм-каналі в пʼятницю.

Крім того, згідно з повідомленням, за результатами засідання уряду Вадима Решетняка призначено заступником голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Згідно з деклараціями кандидатів на посади, В’язовченко вказав у доходах за 2024 рік заробітну плату в НЕК "Укренерго" в розмірі майже 3,15 млн грн, Решетняк – заробітну плату в АТ "Укргазвидобування" в розмірі майже 1,6 млн грн.