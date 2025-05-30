Інтерфакс-Україна
Події
12:58 30.05.2025

Єрмак про новий раунд переговорів з РФ: Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум"

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Єрмак про новий раунд переговорів з РФ: Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум"
Фото: сайт Президента України

Україна готова до продовження діалогу з РФ щодо досягнення миру, проте хоче ясності, чітких та зважених пропозицій, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Як ви знаєте, Москва пропонує новий раунд переговорів. Ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності, чітких, а головне – зважених пропозицій. Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум". У нас вже був один", - сказав він на заході з нагоди 30-річчя Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Єрмак наголосив, що "дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках".

Водночас він наголосив, що "ніхто більше за українців не прагне миру, та не за будь-яку ціну".

"Україна не стане платити за мир ані суверенітетом, ані правом вибору. Компроміс не дорівнює капітуляції", - зауважив очільник ОП.

Крім того, Єрмак зазначив, що для України критично важливо втримати "безпрецедентну єдність" навколо країни.

Теги: #єрмак #меморандум_рф

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