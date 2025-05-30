Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

Фото: МЗС України

Україна зацікавлена у продовженні зустрічей з російською стороною стосовно миру, та все ще чекає від РФ на анонсований ними т.зв. "меморандум" щодо припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ви запитали стосовно продовження зустрічі, яка мала місце в Туреччині нещодавно. Ми зацікавлені в тому, щоб ці зустрічі продовжилися, тому що хочемо закінчення війни цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я чи то на 30, 50, 100 днів - Україна відкрита це обговорювати напряму з РФ", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві в пʼятницю.

Сибіга наголосив, що Україна вже підтвердила це під час останньої зустрічі делегації з російською стороною.

"Україна вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль , зокрема щодо параметрів майбутнього перемирʼя. Ми чекаємо також від російської сторони на "меморандум", як це було анонсовано. Ми чекаємо завчасно, це також було обіцяно і американській стороні", - підкреслив міністр.

Сибіга зазначив, що "для того, аби наступна зустріч, яка планується, була субстативною і предметною, важливо отримати завчасно документ". "Щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - додавав він.

Говорячи про припинення вогню, міністр наголосив, що "зараз мʼяч на російській стороні" і РФ "повинна прийняти беззастережне перемирʼя, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин".

Сибіга закликав тиснути на РФ "для того, щоб почути від них чітке "так" щодо перемирʼя".