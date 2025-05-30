Інтерфакс-Україна
Події
12:23 30.05.2025

Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

2 хв читати
Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій
Фото: МЗС України

Україна зацікавлена у продовженні зустрічей з російською стороною стосовно миру, та все ще чекає від РФ на анонсований ними т.зв. "меморандум" щодо припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ви запитали стосовно продовження зустрічі, яка мала місце в Туреччині нещодавно. Ми зацікавлені в тому, щоб ці зустрічі продовжилися, тому що хочемо закінчення війни цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я чи то на 30, 50, 100 днів - Україна відкрита це обговорювати напряму з РФ", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві в пʼятницю.

Сибіга наголосив, що Україна вже підтвердила це під час останньої зустрічі делегації з російською стороною.

"Україна вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль , зокрема щодо параметрів майбутнього перемирʼя. Ми чекаємо також від російської сторони на "меморандум", як це було анонсовано. Ми чекаємо завчасно, це також було обіцяно і американській стороні", - підкреслив міністр.

Сибіга зазначив, що "для того, аби наступна зустріч, яка планується, була субстативною і предметною, важливо отримати завчасно документ". "Щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - додавав він.

Говорячи про припинення вогню, міністр наголосив, що "зараз мʼяч на російській стороні" і РФ "повинна прийняти беззастережне перемирʼя, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин".

Сибіга закликав тиснути на РФ "для того, щоб почути від них чітке "так" щодо перемирʼя".

Теги: #фідан #меморандум_рф #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 30.05.2025
Єрмак про новий раунд переговорів з РФ: Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум"

Єрмак про новий раунд переговорів з РФ: Ми не купимося на тотальний штурм, що зветься "меморандум"

12:31 30.05.2025
Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

12:15 30.05.2025
Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

17:48 29.05.2025
МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

МЗС: Сибіга проведе переговори з турецьким колегою у Києві, очікуємо на змістовну зустріч

17:35 29.05.2025
Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

23:53 28.05.2025
Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

22:19 28.05.2025
Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

Сибіга: очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свій "меморандум"

18:02 28.05.2025
Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності

Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності

13:09 27.05.2025
Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

19:12 26.05.2025
Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі - Сибіга

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на саміті НАТО у Гаазі - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Харківщина під обстрілами: пожежі, руйнування та постраждалі

Харків зазнав атаки дронами "шахед": Пошкоджено тролейбусне депо та понад 30 житлових будинків

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Міносвіти затвердило типову освітню програму для старшої школи

На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в деяких областях – дощі, місцями грози

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України - глава МЗС

Російський БПЛА вдарив по багатоповерхівці в Білозерському Донецької області, під завалами шукають двох людей

Кабмін призначив керівника Одеської кіностудії Осіпова головою Держкіно

Ворог окупував Романівку та Троїцьке Донецької області, підтверджують DeepState та Генштаб ЗСУ

Верещук заявила про необхідність напрацювання нормативної бази для залучення військових з інших країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА