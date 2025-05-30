Надія на прогрес у можливих переговорах РФ та України слабка - заступниця генсека ООН

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло має низькі очікування щодо можливих нових прямих переговорів між ворогуючими сторонами в Стамбулі на тлі нещодавніх нових атак РФ по Україні, повідомляє німецьке видання tagesschau.

"Хоча є надія, що представники Києва і Москви сядуть за стіл переговорів, запланованих на понеділок, ця надія дуже низька", - сказала Ді Карло, хоча ще минулого місяця у неї були "обережні надії на дипломатичний прогрес". Але "замість прогресу на шляху до миру відбулася жорстока інтенсифікація російських атак у великих масштабах по всій Україні", - продовжила Ді Карло.

Як повідомлялось, у понеділок у Стамбулі може відбутися ще один раунд прямих зустрічей між представниками України і Росії. Київ заявив про готовність до такої зустрічі, але попередньо хоче побачити російські умови припинення війни, як наголосив у четвер глава Офісу президента Андрій Єрмак. Кремль у відповідь назвав поведінку України "неконструктивною". Делегації Росії та України провели прямі переговори вперше за більш ніж три роки 16 травня.