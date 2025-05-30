Нічна атака безпілотників пошкодила відділення "Нової Пошти" на Одещині

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В Одеській області вночі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа та руйнування відділення "Нової Пошти", також пошкоджено вантажні автомобілі, які були розташовані поряд, повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

"Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спільно з працівниками Національної гвардії України ліквідували пожежу на площі 300 кв. м", - йдеться в повідомленні у Фейсбук.

До ліквідації було залучено 2 одиниці техніки та 8 рятувальників від ДСНС, а також 1 одиниця техніки і 5 військовослужбовців Національної гвардії.

За інформацією Головного управління ДСНС в Одеській області, загиблих і постраждалих немає.