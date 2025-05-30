Келлог: Відсутність російського меморандуму ставить під загрозу переговори щодо припинення вогню в Україні

Спецпосланник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Москва досі не надала українській стороні обіцяного меморандуму, який мав стати результатом попередніх контактів, за його словами, це створює додаткові ризики для продовження переговорного процесу.

Келлог також підтвердив, Володимир Путін пообіцяв надати власні пропозиції протягом тижня після розмови з Дональдом Трампом, проте жоден із представників України їх не отримав.

"Я запитав керівника Офісу президента України (Андрія Єрмака - ІФ-У), чи бачив він цей документ — він сказав, що взагалі його не бачив…Так само його не отримував і провідний український переговірник Рустем Умєров", — повідомив Келлог в інтервʼю ABC News.

За його словами, українська сторона наразі може відмовитися брати участь у черговому раунді переговорів, запланованому на понеділок в Туреччині, доки не побачить цей меморандум.

Коментуючи загальну ситуацію, Келлог також зазначив, що президент США Дональд Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу регіонів, що перебувають у центрі конфлікту. Втім, відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих пропозицій викликали в нього розчарування.

"Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив", — сказав Келлог.

Він уточнив, що ці дискусії стосувалися пʼяти регіонів — Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

"Це всі регіони, де присутні російські війська, хоча вони не контролюють їх повністю. Єдина область, яку вони фактично тримають у руках, — це Луганська. Водночас вони активно ведуть бої в Донецьку, Запоріжжі та Херсоні. І, звісно, мають Крим, який захопили ще у 2014 році", — додав він.

Келлог також повідомив, що ці питання планують обговорювати наступного тижня у Стамбулі, де запланована зустріч за участі міжнародних радників.

"Це те, про що ми говоритимемо в Стамбулі. Як це виглядає? Які ваші відчуття щодо цього?" — зазначив він.

До обговорення долучаться радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. За словами Келлога, саме ці партнери допомагали формувати терміновий лист для України під час попередніх консультацій у Лондоні й тепер також нададуть свої оцінки.

Джерело: https://abcnews.go.com/International/video/gen-keith-kellogg-trump-frustrated-russias-level-unreasonableness-122316532