В ОП обговорили механізми фінансування сталого розвитку України за участі уряду, банків та міжнародних партнерів

Радник керівника Офісу Президента України Юрій Каціон провів зустріч із представниками уряду, банківського сектору та неурядових організацій щодо перспектив реалізації механізмів фінансування сталого розвитку в Україні, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Юрій Каціон зазначив, що впровадження цілей сталого розвитку уповільнилося через повномасштабне російське вторгнення, але не зупинилося.

"Досягнення цілей сталого розвитку є складовою нашого європейського вибору. На сьогодні в кожній програмі, у кожному стратегічному документі, який розробляється урядом, враховані цілі сталого розвитку. Їх так само поділяє та впроваджує український бізнес", – сказав радник очільника Офісу глави держави.

У ході зустрічі заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович повідомив, що національні завдання та індикатори сталого розвитку були переглянуті з урахуванням умов воєнного стану.

"Ми акцентували увагу міжнародних партнерів на обов’язковому врахуванні воєнного стану. Тобто включені індикатори щодо відновлення пошкоджень, завданих збройною агресією Російської Федерації, розмінування територій, екологічної шкоди від війни", – наголосив Войтович.

Керівниця проєкту "Потенціал для кліматичних дій / Український кліматичний офіс" Джулія Джессон відзначила важливість партнерства України з міжнародними організаціями, зокрема з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), у напрямі посилення експертизи у сфері сталого розвитку та кліматичної стійкості.

Джерело: https://president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-zustrich-shodo-pidtrimki-stalo-98129