ООН: замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій Україні

"Обережна надія" на прогрес на шляху до припинення бойових дій в Україні поступилася місцем інтенсивним російським атакам із застосуванням рекордної кількості ракет та безпілотників, завила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло.

"В Україні з'явилася обережна надія на прогрес на дипломатичному фронті для припинення бойових дій. На жаль, замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій країні", - сказала воа на Радбезі ООН у четвер.

Дікарло наголосила, що протягом трьох ночей поспіль минулими вихідними росіяни атакували українські населені пункти рекордною кількістю ракет далекого радіуса дії та безпілотників, убивши та поранивши десятки мирних жителів. Більшість жертв зафіксовано в Києві, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також в інших густонаселених регіонах.

В ООН нагадали, що у понеділок, 26 травня, щонайменше шість людей загинули та 24 отримали поранення по всій країні, зокрема в Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. За словами українських чиновників, ця атака, в якій було застосовано 355 безпілотників, стала найбільшою атакою безпілотників на Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У неділю, 25 травня, 12 людей, включаючи трьох дітей, загинули, а понад 60 отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів та ударів безпілотників по Києву та іншим населеним пунктам по всій Україні. Повідомляється, що було пошкоджено понад 80 житлових будинків. У суботу, 24 травня, щонайменше 15 людей, включаючи двох неповнолітніх, отримали поранення внаслідок російського удару по Києву.

Крім того, як підкреслила Дікарло, Сумська область України особливо сильно страждає від безперервних сильних обстрілів.

Окремо в ООН нагадали, що 17 травня, лише через кілька годин після зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі, внаслідок удару російського безпілотника по цивільному автобусу в Білопіллі Сумської області, як повідомляється, загинуло дев'ять людей та поранено ще семеро, серед загиблих троє членів однієї родини – мати, батько та їхня дочка.

Водночас заступниця генерального секретаря ООН привітала зустріч 16 травня між українською та російською делегаціями у Стамбулі та відзначила важливу роль Туреччини та Сполучених Штатів у сприянні цим дискусіям.

"Хоча переговори не призвели до необхідного, повного, негайного та безумовного припинення вогню, до якого закликав генеральний секретар, обнадійливо, що сторони, як повідомляється, погодилися продовжити цей процес. Ми також вітаємо важливий результат цих переговорів – нещодавно завершений поетапний обмін 1000 військовополоненими з кожної сторони", - сказала вона.

В ООН додали, що сподіваються, що всі військовополонені та цивільні особи незабаром повернуться додому.

Дікарло також наголосила, що "зараз потрібні серйозні та добросовісні зусилля, щоб повернутися на шлях, який може призвести до справедливого миру".

"Повне, негайне та безумовне припинення вогню – це саме такі зусилля. Мирний процес не буде легким і потребуватиме часу, але він не повинен чекати. Особливо народ України не може чекати", - зазначила вона.