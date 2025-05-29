Інтерфакс-Україна
Події
22:50 29.05.2025

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про стратегічну співпрацю – меморандум

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Київ. 29 травня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Група Нафтогаз та польський енергетичний концерн ORLEN уклали Меморандум про взаєморозуміння, який у четвер підписали очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький та генеральний директор польської компанії Іренеуш Фонфара.

"Меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема, у сфері видобутку та розробки родовищ,  відновлення зруйнованої війною інфраструктури, реалізацію потенційних спільних проектів", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу" на сайті.

Зазначається, що в межах зустрічі сторони також обговорили постачання природного газу, нафтопродуктів, транскордонне та комерційне співробітництво.

"Вірю у виведення співпраці наших компаній на принципово якісніший рівень. Дякую польським партнерам та особисто CEO ORLEN Іренеушу Фонфарі за конструктивний діалог і щиру підтримку України", – прокоментував Корецький, слова якого наводяться в повідомленні.

Як повідомлялося, 24 квітня 2025 року Група "Нафтогаз" і ORLEN підписали нову, третю, угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) в Україну. Таким чином, загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн куб. м.

Джерело: https://www.naftogaz.com/news/naftogaz-i-pkn-orlen-pidpysaly-memorandum-pro-strategichnu-spivpratsyu

Теги: #польща #співпраця #нафтогаз

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