Інтерфакс-Україна
Події
22:25 29.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 119 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 113 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4236 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ в телеграм-каналі.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій, пʼять з яких станом на 22:00 четверга ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24916

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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