Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки ракетного удару, якого збройні сили РФ завдали 29 травня близько 18:30 по передмістю Харкова.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомляє Харківська обласна прокуратура у своєму телеграм-каналі.

За даними слідства, влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі Харківської області.

"Пошкоджено приміщення та транспортні засоби. За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети "Х-35"", – йдеться в повідомленні.