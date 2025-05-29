Інтерфакс-Україна
Події
21:38 29.05.2025

Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

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Росіяни вдарили Х-35 по цивільному підприємству на Харківщині - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки ракетного удару, якого збройні сили РФ завдали 29 травня близько 18:30 по передмістю Харкова.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомляє Харківська обласна прокуратура у своєму телеграм-каналі.

За даними слідства, влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі Харківської області.

"Пошкоджено приміщення та транспортні засоби. За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети "Х-35"", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #прокуратура #харківська_область #обстріли

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